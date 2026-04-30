Il cantautore Dimartino a Narni | concerto al Ponte di Augusto per Suoni Controvento
Il cantautore Antonio Dimartino si esibirà a Narni il 30 agosto 2026, presso il Ponte di Augusto, nel corso del tour intitolato L’improbabile piena dell’Oreto. La data fa parte di una serie di concerti promossi nell’ambito di Suoni Controvento. Questo spettacolo rappresenta il ritorno dell’artista alla dimensione solista dopo diverse esperienze musicali.
Il cantautore Antonio Dimartino farà tappa a Narni il 30 agosto 2026 con il tour L’improbabile piena dell’Oreto, un progetto che segna il ritorno alla dimensione solista dell’artista. Il concerto si terrà nella suggestiva cornice del Ponte di Augusto, con inizio previsto alle 18:30.L’appuntamento.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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