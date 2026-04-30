Il Burnley liquida Scott Parker dopo la retrocessione | al suo posto arriva Michael Jackson
Dopo la retrocessione in Championship, il club ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Scott Parker. Al suo posto, per le ultime partite di Premier League, è stato nominato come tecnico ad interim Michael Jackson. La scelta arriva in un momento di cambiamento per la squadra, che cerca di affrontare le ultime sfide della stagione.
Il Burnley dopo essere retrocesso in Championship si è separato da Scott Parker, al suo posto come allenatore ad interim per le ultime giornate della Premier League è stato scelto Michael Jackson.🔗 Leggi su Fanpage.it
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