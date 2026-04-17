Parker vuole che Burnley continui a lottare nonostante la retrocessione incombe

Scott Parker ha dichiarato che, nonostante le possibilità di evitare la retrocessione siano ormai quasi nulle, desidera che il team continui a impegnarsi nelle ultime sei partite di campionato. Burnley si trova in una posizione difficile e la retrocessione dalla Premier League sembra ormai inevitabile. Il tecnico invita i giocatori a mantenere la concentrazione e a lottare fino alla fine della stagione.

Breaking: Scott Parker è consapevole che le speranze di Burnley di evitare la retrocessione dalla Premier League sono quasi finite, ma vuole comunque vedere i Clarets lottare per le ultime sei partite della stagione. La sconfitta per 2-0 contro il Brighton lo scorso fine settimana ha lasciato il Burnley a 12 punti dal West Ham, 17esimo, con solo 18 punti in palio nel 2025-26. La squadra di Parker potrebbe vedere confermato il suo immediato ritorno nel campionato già nel prossimo fine settimana, anche se potrebbe ancora avere voce in capitolo su chi si unirà a loro nel secondo livello. Questo perché domenica visiteranno i compagni in difficoltà del Nottingham Forest e Parker non accetterà niente di meno che il massimo impegno dalla sua squadra.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Parker vuole che Burnley continui a lottare nonostante la retrocessione incombe Notizie correlate Leggi anche: Liverpool, che flop contro l'ultima. Vince l'Everton, anche il Burnley vede la retrocessione Leggi anche: Naturali sì, ma curatissime. La tendenza "your nail but better" vuole unghie nude sofisticate e minimaliste, in tonalità soft che risparmiano continui ritocchi