A Palazzo Fagnani Ronzoni di Milano (sino al 28 febbraio ), ottanta immagini di ventotto Maestri del bianco e nero raccontano 90 anni di storia della fotografia, italiana e internazionale. Seconda parte del format I tempi dello sguardo, in mostra straordinari lavori di Luigi Ghirri e Mario Giacomelli, Horst P. Horst e William Klein, Elliot Erwitt e Mario De Biasi. Un grande progetto espositivo quello allestito negli spazi milanesi di Palazzo Fagnani Ronzoni, iniziato nell’ottobre dello scorso anno e che si concluderà a fine febbraio 2026. Un format ambizioso e ben riuscito, per raccontare, divisa in due grandi, basilari «categorie » - il Colore e il Bianco e Nero - quasi un secolo di storia della fotografia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Bianco e il Nero. In mostra a Milano 90 anni di fotografia

