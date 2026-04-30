A tre anni dalla tragica alluvione che ha colpito la Romagna, causando 17 vittime, Legacoop Romagna presenta il suo bilancio. La situazione finanziaria evidenzia una carenza di circa 6 milioni di euro nelle casse, mentre le richieste di ristori rappresentano solo il 10% delle necessità. La situazione rimane incerta, con ritardi e prospettive ancora da definire, mentre l’organizzazione cerca di fare i conti con i risultati di questi ultimi anni.

A tre anni dall’alluvione che dal 2 maggio 2023 sconvolse la Romagna causando 17 vittime, Legacoop Romagna torna a fare i conti con numeri, ritardi e prospettive ancora incerte. Il presidente Paolo Lucchi, il coordinatore territoriale Mirco Bagnari e la presidente della Provincia Valentina Palli hanno tracciato un bilancio puntuale dello stato dei risarcimenti e della ricostruzione, con un filo conduttore chiaro: molto è stato fatto, ma il percorso è ancora a metà. Il dato più critico riguarda le pratiche di ristoro: a fronte di oltre 8.500 domande potenziali, solo il 10% è stato presentato sulla piattaforma Sfinge. Un miglioramento rispetto all’1% iniziale, ma ancora lontano da un ritmo soddisfacente e giudicato insufficiente rispetto ai bisogni di famiglie e imprese ancora in attesa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio agrodolce di Legacoop. Mancano 6 milioni per le ‘casse’. Ma richieste di ristori al 10%

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