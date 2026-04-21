Finanziaria senese Bilancio in positivo Investiti 10,5 milioni a sostegno di 94 richieste

La Finanziaria Senese di Sviluppo ha approvato il bilancio 2025, che si è chiuso con un risultato positivo. Durante l’anno sono stati investiti 10,5 milioni di euro, destinati a sostenere 94 richieste di finanziamento. La decisione di approvare il documento è stata presa nelle ultime settimane, evidenziando una gestione in utile rispetto all’esercizio precedente. La relazione ufficiale riporta i dettagli delle somme messe a disposizione e le richieste accolte.

La Finanziaria Senese di Sviluppo chiude il bilancio 2025 con segno più. Il documento, approvato dall’assemblea dei soci, conta 730mila euro di utile e registra un ottimo andamento dell’attività dei primi tre mesi del 2026, con circa 4,5 milioni di euro di finanziamenti erogati o in corso di erogazione. Sono 26 i finanziamenti già erogati e 16 quelli in erogazione alla fine dell’anno, in totale quindi 42. Nel 2025 il livello di finanziamenti ha raggiunto la cifra di 10milioni e 580mila euro per un numero complessivo 94 pratiche, di cui 11 per nuove attività. E 34 finanziamenti, per un valore di 4,7 milioni di euro, sono andati nei settori commercio, turismo e industria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finanziaria senese. Bilancio in positivo. Investiti 10,5 milioni a sostegno di 94 richieste Notizie correlate Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la... Leggi anche: Lecco, 102 milioni investiti e debito dimezzato: i numeri della città nel bilancio di Gattinoni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Finanziaria senese. Bilancio in positivo. Investiti 10,5 milioni a sostegno di 94 richieste; Nel 2025 il bilancio si conferma in utile per la Finanziaria Senese di Sviluppo; GOAL COLLECTION 32 GIORNATA; Banca Tema approva il bilancio 2025, utile di oltre 21 milioni. Nel 2025 il bilancio si conferma in utile per la Finanziaria Senese di SviluppoIl 2025 si conferma positivo per la Finanziaria Senese di Sviluppo, come già anticipato, e il bilancio si chiude con segno più. Il documento, approvato dall’assemblea dei soci questa mattina 20 aprile ... radiosienatv.it MPS: plebiscito in assemblea per il bilancio 2025 e il dividendo. Approvazione al 99,6%Approvato il ritorno alla cedola con il 99,9% dei consensi. Il Presidente Maione: Ho dato tutto per la banca. Attesa per il nuovo CdA. it.benzinga.com La Finanziaria Senese di Sviluppo chiude il 2025 con numeri positivi. Il bilancio segna 730mila euro di utile, in aumento rispetto al 2024, e oltre 10 milioni di euro di finanziamenti concessi. Un trend che prosegue anche nei primi mesi del 2026. Al centro, il sos - facebook.com facebook