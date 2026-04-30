Il prossimo sabato 2 maggio alle 11 si terrà alla Reggia di Caserta il “Gran Ballo delle Rose”. L’evento riporterà l’atmosfera della corte ottocentesca e coinvolgerà i visitatori in un’esperienza che ricrea gli ambienti storici del palazzo. La manifestazione prevede un allestimento che riproduce gli ambienti e le atmosfere di un’epoca passata, offrendo un momento di intrattenimento e cultura.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 2 maggio, alle ore 11, l’atmosfera della corte ottocentesca torna a vivere alla Reggia di Caserta con il “Gran Ballo delle Rose” . Il Vestibolo superiore si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione e offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva unica, un vero e proprio viaggio nel tempo tra le architetture vanvitelliane. L’Associazione Culturale APS Società di Danza Napoli e Caserta, sotto la direzione del Maestro di Cerimonia Lucio Martino, darà vita a una festa a corte con danzatori in rigoroso abito d’epoca, impegnati in coreografie filologicamente ricostruite. Il Programma delle Danze attingerà dalla migliore tradizione operistica e sinfonica europea, con un programma ricco e variegato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il 2 maggio alla Reggia di Caserta c’è il Gran Ballo delle Rose

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