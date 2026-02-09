Il 14 febbraio alla Reggia di Caserta c’è la Camelia delle Regine

Il 14 febbraio, alla Reggia di Caserta, si tiene la tradizionale Camelia delle Regine. In quella giornata, l’Istituto del Ministero della Cultura apre le porte alla mostra “Regine”, dedicata alle storie delle sovrane che hanno fatto grande questa residenza. Un’occasione per i visitatori di scoprire l’eleganza e il fascino delle regine del passato, tra esposizioni e atmosfere romantiche, proprio nel giorno degli innamorati.

Sabato 14 febbraio, l'Istituto del Ministero della Cultura festeggia l'amore alla mostra "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa". Alle 11 lo staff del Museo attende i visitatori lungo il percorso dell'esposizione nella Gran Galleria del Palazzo reale per approfondire la storia di uno dei simboli del Parco reale: la Camelia. Proprio in questi giorni, la pianta originaria dell'Asia, è nel periodo di piena fioritura. Tra la Camelia e le regine c'è un antico legame: Maria Carolina d'Asburgo Lorena ebbe un ruolo importante nell'introduzione di questa esotica specie botanica nel Giardino Inglese di Caserta.

