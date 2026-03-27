Il 10 maggio si svolgerà a Manfredonia una competizione di triathlon sul Gargano. La gara coinvolge atleti in diverse discipline e si terrà lungo un percorso che attraversa varie zone della città e delle aree naturali circostanti. La manifestazione è organizzata da enti sportivi locali e prevede la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni.

Torna il grande Triathlon sul Gargano! Sei pronto a metterti alla prova? Il 10 Maggio 2026, preparati a vivere le emozioni del 2° Manfredonia Triathlon Sprint! Un evento imperdibile, organizzato dalla Manfredonia Triathlon, che unisce sport, pura adrenalina e lo splendido scenario del nostro golfo. Perché non puoi assolutamente mancare? Abbiamo pensato a tutto per coccolare i nostri atleti prima, durante e dopo la gara: Maxi Pacco Gara per TUTTI gli iscritti: non il solito kit! Riceverai una comodissima e utile sacca sportiva ricolma di delizie enogastronomiche del nostro territorio, prodotti tecnici sportivi e tantissimi gadget offerti dai nostri partner. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Torna il grande Triathlon sul Gargano, il 10 maggio a Manfredonia

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