IKEA e Chupa Chups sorprendono tutti | il lecca-lecca ispirato alle polpette è realtà

Il Gruppo Ingka, proprietario del negozio di arredamento IKEA, e l'azienda produttrice di dolci Chupa Chups hanno annunciato il lancio di un lecca-lecca in edizione limitata. Il nuovo prodotto è ispirato al sapore delle polpette svedesi, un piatto molto conosciuto e apprezzato. La collaborazione tra i due gruppi ha suscitato sorpresa e curiosità tra il pubblico, considerando anche la natura insolita di questa combinazione.

Da pesce d’aprile a progetto ironico e sorprendente: il Gruppo Ingka, il più grande retailer IKEA presente in 32 Paesi, e Chupa Chups hanno annunciato il lancio di un lecca-lecca in edizione limitata ispirato al gusto della famosissima polpetta svedese. L’iniziativa era nata come pesce d’aprile e diventata immediatamente virale sui social media, ma sarà realtà a partire da giugno, quando questo prodotto verrà distribuito gratuitamente in numerosi store IKEA in tutto il mondo. L’idea potrebbe sembrare bizzarra, eppure racchiude una strategia precisa: Chupa Chups ha rivisitato in chiave dolce i sapori simbolo del colosso svedese, unendo il gusto delle polpette con la nota dolce e acidula della tradizionale confettura di mirtilli rossi che fa loro da contorno.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - IKEA e Chupa Chups sorprendono tutti: il lecca-lecca ispirato alle polpette è realtà Notizie correlate Leggi anche: Cash or Trash, i lecca-lecca fanno il botto in tv Leggi anche: L’OraSì si lecca le ferite. Dron e Naoni a rischio Panoramica sull’argomento Si parla di: Il mondo sta per ricevere il primo lecca-lecca al gusto di polpetta. IKEA lancia (per davvero) il Chupa Chups al gusto di polpettaSiete pronti ad assaggiare la polpetta IKEA in versione lecca-lecca? Lo scorso 1° aprile, infatti, il Gruppo Ingka (il colosso che porta IKEA nel mondo) e Chupa Chups hanno lanciato una provocazione d ... vanityfair.it Il Chupa Chups Ikea al sapore di polpetta esiste davvero: debutta alla Milano Design Week 2026Un Chupa Chups Ikea? Partiamo dal fondo: no, non è uno scherzo: il lecca-lecca al sapore di polpetta di Ikea è un vero prodotto che debutterà ufficialmente in occasione della Milano Design Week 2026. wired.it