IIT nuovo corso con Verona | ok al bilancio da 190 milioni

Il Consiglio dell'Istituto Italiano di Tecnologia ha approvato il bilancio di esercizio per l'anno in corso, che si attesta a 190 milioni di euro. È stato inoltre nominato presidente dell'ente un docente universitario con un passato in ambito accademico e di ricerca. Questa decisione segna un nuovo passaggio per l'istituto, che prosegue nel suo sviluppo e nelle attività di innovazione scientifica.

? Cosa sapere Il Consiglio IIT nomina Gianmario Verona presidente e approva il bilancio da 190 milioni.. Le risorse finanziano la ricerca applicata con 8 milioni derivanti dalle collaborazioni industriali.. Il Consiglio della Fondazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia ha scelto Gianmario Verona come nuovo presidente, segnando un cambio di passo decisivo dopo i quattordici anni trascorsi sotto la guida di Galateri di Genola a Genova. La decisione del vertice dell’ente scientifico non si limita alla successione alla presidenza, ma coinvolge anche l’approvazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2025. Questo documento contabile, analizzato durante la seduta, delinea una struttura finanziaria capace di sostenere le ambizioni tecnologiche dell’istituto attraverso risorse che toccano la soglia dei 190 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IIT, nuovo corso con Verona: ok al bilancio da 190 milioni Notizie correlate Verona vola: bilancio record da 265 milioni nonostante i tagliIl Comune di Verona ha chiuso l’esercizio finanziario 2025 con un bilancio in forte attivo, registrando un risultato di amministrazione pari a 265. Treviglio: bilancio record con 15 milioni e un avanzo da 4 milioniLa gestione finanziaria di Treviglio mostra segnali di una tenuta strutturale che va oltre la semplice contabilità locale, consolidando un modello di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ginecologia Verona, gli specializzandi: Sostegno al nuovo corso, con ALS accuse infondate; Nuovi sportelli Antiviolenza all’Università di Verona; Elenco dei Medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19; Verona - UISP: corso online L’IN-prevedibile, Insieme. Sport per tutti: Epilessia. Iit, il nuovo presidente è Gianmario VeronaSuccede a Gabriele Galateri di Genola. Approvato il bilancio d’esercizio 2025 che si è chiuso con ricavi pari a circa 190 milioni di euro ... ilsecoloxix.it Iit: Gianmario Verona è il nuovo presidenteGianmario Verona succede nel ruolo di presidente dell'Iit a Gabriele Galateri di Genola, al vertice della Fondazione negli ultimi 14 anni ... liguria.bizjournal.it Hellas Verona-Como | Attiva la vendita dei biglietti del settore ospiti Tutte le info https://comofootball.com/hellas-verona-como-info-settore-ospiti/ Biglietti acquistabili qui https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/51637/90600797/hellas-verona-vs-c - facebook.com facebook Inter-Verona, spunta un altro aneddoto: sfiorata la rissa #Nasca- #Gervasoni x.com