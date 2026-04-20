Verona vola | bilancio record da 265 milioni nonostante i tagli

Il Comune di Verona ha concluso l’anno finanziario 2025 con un risultato di amministrazione di 265 milioni di euro, segnando un record rispetto ai anni precedenti. Nonostante i tagli di bilancio, le entrate e le entrate tributarie sono risultate superiori alle previsioni, contribuendo a un saldo positivo. La gestione finanziaria si è concentrata su investimenti e servizi pubblici, mantenendo la stabilità economica dell’ente.

Il Comune di Verona ha chiuso l’esercizio finanziario 2025 con un bilancio in forte attivo, registrando un risultato di amministrazione pari a 265.452.941,02 euro. La gestione di Palazzo Barbieri mostra una capacità di resilienza economica che si traduce in un avanzo disponibile di 41.871.749,92 euro, nonostante le pressioni inflattive degli ultimi tre anni e i tagli ai trasferimenti statali. I numeri raccontano una realtà di autonomia gestionale: le entrate correnti hanno toccato la soglia dei 510 milioni di euro, segnando un incremento di 11 milioni rispetto all’anno precedente. Questo vigore è sostenuto da un indice di autonomia finanziaria dell’84,61%, alimentato da una crescita di 6,3 milioni di euro nelle entrate tributarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona vola: bilancio record da 265 milioni nonostante i tagli Notizie correlate Pisa vola: bilancio record a 144 milioni per servizi e decoroLa gestione finanziaria del Comune di Pisa chiude l’anno 2025 con un avanzo amministrativo che tocca i 144,7 milioni di euro. Treviglio: bilancio record con 15 milioni e un avanzo da 4 milioniLa gestione finanziaria di Treviglio mostra segnali di una tenuta strutturale che va oltre la semplice contabilità locale, consolidando un modello di...