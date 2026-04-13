Ieri in Campania | si scontra contro due auto in sosta muore motociclista nel Sannio

Ieri in Campania si è verificato un incidente mortale nel Sannio, dove un motociclista ha perso la vita dopo aver scontrato contro due auto in sosta. La collisione si è verificata in una zona trafficata e ha coinvolto anche due veicoli parcheggiati. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’è stato niente da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Avellino – Gianfranco De Simone, 49 anni, fornaio residente a Torelli, frazione di Mercogliano, è stato trovato morto nella mattinata di giovedì in un casolare abbandonato in contrada Rivarano, al confine con Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Dell’uomo non si avevano notizie da alcuni giorni. La Procura di Avellino ha aperto un fascicolo e ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella del gesto volontario, al momento non confermata. (LEGGI QUI) Benevento – Dramma a Solopaca a via Roma dove un centauro 35enne della Valle Telesina per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo impattando contro alcune auto in sosta e per lui non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: si scontra contro due auto in sosta, muore motociclista nel Sannio Motociclista si scontra con due auto al Prenestino a Roma: morto un uomo, due feritiUn uomo è morto il pomeriggio di venerdì 13 marzo a causa di un incidente avvenuto in via Fosso dell'Osa a Roma, all'incrocio con via Filetto. Perde il controllo dell'auto e si scontra contro un'auto in sosta che sfonda la vetrina di un'attivitàIl fatto è avvenuto questa mattina a Trestina di Città di Castello: due veicoli danneggiati.