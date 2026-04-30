Ibiza ferocia a Platja d’en Bossa | ucciso un giovane di Pagani

Un giovane di Pagani è stato ucciso mercoledì 29 aprile a Platja d’en Bossa, Ibiza, con diverse ferite da arma da taglio. La vittima è deceduta sul posto. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire se si sia trattato di una rapina o di un regolamento di conti. La notizia ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e i residenti della zona.

? Cosa sapere Francesco Sessa ucciso da coltellate a Platja d'en Bossa mercoledì 29 aprile.. Le autorità di Ibiza indagano tra la pista della rapina e il regolamento di conti.. Il mercoledì 29 aprile alle ore 16:30, l’area di Platja d’en Bossa a Ibiza è stata teatro di un evento violento che ha strappato la vita a Francesco Sessa, un trentacinquenne originario di Pagani, dopo un brutale scontro avvenuto in pieno pomeriggio. La dinamica del tragico episodio, emersa attraverso le prime testimonianze raccolte sul posto, delinea un quadro di estrema ferocia. Secondo quanto riferito da una donna che assisteva alla scena, il giovane era coinvolto in una discussione animata con almeno due individui stranieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ibiza, ferocia a Platja d’en Bossa: ucciso un giovane di Pagani Notizie correlate Ibiza, 35enne italiano Francesco Sessa morto accoltellato al torace nella zona di Platja d'en Bossa, aggressore in fugaL’ente sanitario Samu061 ha confermato che la vittima è stata colpita all’altezza dell’emitorace sinistro e che, all’arrivo dei soccorritori, si... Ibiza, 30enne italiano ucciso con una coltellata a Playa d'en Bossa. Media: «L'aggressore si è dato alla fuga»Un uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento: è quanto riportato dalla stampa spagnola e confermato... Approfondimenti e contenuti Italiano accoltellato a Ibiza, aveva 35 anni: ipotesi regolamento di contiItaliano accoltellato a Ibiza: aggressione mortale a Platja d’en Bossa, si indaga su una possibile resa dei conti e sulla fuga dei responsabili. notizie.it Ibiza, morto il 30enne italiano accoltellato a Platja d’en BossaUn giovane napoletano è stato ucciso in un’aggressione violenta a Ibiza, mentre le autorità escludono la rapina e indagano su una possibile resa dei conti ... ilsole24ore.com