A Ibiza, la Guardia Civil ha arrestato un uomo di 45 anni di Avellino in relazione all’omicidio di un pizzaiolo di 35 anni, originario di Pagani. L’uccisione si è verificata mercoledì pomeriggio durante una lite che è degenerata in violenza. Le indagini sono state rapide e hanno portato al fermo dell’individuo accusato di aver provocato la morte della vittima.

Indagini flash a Ibiza dopo l'uccisione di Francesco Sessa, 35enne di Pagani. La Guardia Civil ha fermato l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del pizzaiolo ucciso nel pomeriggio di mercoledì al culmine di una lite degenerata in violenza. L’episodio si è verificato in via Alzines, nella zona di Platja d’en Bossa. In manette è finito un 45enne, anche lui italiano e originario di Avellino, come confermato dalle autorità spagnole. L’arresto è scattato alcune ore dopo i fatti, intorno alle 21:30, al termine delle prime testimonianze raccolte dagli agenti presenti nell’area. L’aggressione risale alle 16:30 circa e ha provocato forte tensione nel quartiere, dove in quel momento erano in corso attività organizzate da un’associazione locale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ibiza, arrestato l’assassino di Francesco Sessa: è un 45enne di Avellino

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Ancora in fuga l'uomo che a #Ibiza ha #accoltellato e ucciso l' #italiano Francesco Sessa, originario di Salerno. Testimoni hanno riferito di averlo visto mentre parlava con altre 2 persone, in una lingua straniera, poco prima dell'aggressione. Andrea Carauso # x.com