ibiza 35enne ucciso era originario del salernitano

Un uomo di 35 anni proveniente da Pagani, nel Salernitano, è stato ucciso a Ibiza, in Spagna, dopo essere stato ferito con un coltello nella zona turistica di Playa d’en Bossa. La vittima è deceduta a seguito delle ferite riportate durante l’aggressione. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’episodio.

È un 35enne originario di Pagani (Salerno) l’italiano morto a Ibiza in Spagna dopo essere stato accoltellato nella zona turistica di Playa d’en Bossa. Francesco Sessa, questo il nome del 35enne, faceva il pizzaiolo e si era trasferito da circa un anno nelle Baleari. I genitori, secondo quanto apprende LaPresse, si recheranno in Spagna in giornata. Il delitto ieri pomeriggio: una donna ha visto l’uomo a terra e ha chiamato i soccorsi. I servizi di emergenza si sono recati sul posto e hanno cercato di rianimare il giovane senza riuscirci. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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