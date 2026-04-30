Ibiza 35enne italiano ucciso | si cercano i responsabili

Un uomo di 35 anni, di nazionalità italiana, è stato ucciso in pieno giorno a Platja d’en Bossa, una zona molto frequentata dell’isola. Un residente ha commentato l’accaduto, sottolineando la paura generata dall’episodio, che si sarebbe verificato durante le ore diurne. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e rintracciare i responsabili dell’omicidio. La zona è stata immediatamente interessata dalle indagini.

“Questo è troppo, un accoltellamento in pieno giorno fa paura”. Sono queste le parole di un residente dopo il presunto omicidio avvenuto in pieno giorno a Platja d’en Bossa, una zona turistica dell’isola Platja d’en Bossa è una delle zone più famose di Ibiza, dove turisti e residenti si recano d’estate per rilassarsi e godersi il mare splendido che offre. Stavolta però, questa zona rinomata è stata il teatro di un fatto di cronaca ancora tutto da chiarire.Francesco Sessa, un 35enne italiano che si era trasferito da circa un anno nelle Baleari,sarebbe stato ucciso con una coltellata. Secondo le prime ricostruzioni, la presunta aggressione sarebbe avvenuta in pieno pomeriggio, verso le 17:00.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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