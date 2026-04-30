Un uomo italiano di 35 anni è stato ucciso a Ibiza in un episodio avvenuto nel corso della giornata a Platja d’en Bossa, una delle zone più frequentate dell’isola. Dopo l’accaduto, le forze dell’ordine hanno arrestato un altro cittadino italiano sospettato di aver preso parte al fatto. Un residente ha commentato la scena, sottolineando come l’accaduto abbia creato paura tra chi si trovava nella zona.

“Questo è troppo, un accoltellamento in pieno giorno fa paura”. Sono queste le parole di un residente dopo il presunto omicidio avvenuto in pieno giorno a Platja d’en Bossa, una zona turistica dell’isola Platja d’en Bossa è una delle zone più famose di Ibiza, dove turisti e residenti si recano d’estate per rilassarsi e godersi il mare splendido che offre. Stavolta però, questa zona rinomata è stata il teatro di un fatto di cronaca ancora tutto da chiarire.Francesco Sessa, un 35enne italiano che si era trasferito da circa un anno nelle Baleari,sarebbe stato ucciso con una coltellata. Secondo le prime ricostruzioni, la presunta aggressione sarebbe avvenuta in pieno pomeriggio, verso le 17:00.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ibiza, 35enne italiano ucciso: arrestato un italiano

Notizie correlate

Leggi anche: Ibiza, 35enne italiano ucciso: si cercano i responsabili

Chi era Francesco Sessa, il 35enne italiano ucciso a IbizaEra originario di Pagani, in provincia di Salerno, Francesco Sessa, il 35enne accoltellato e ucciso a Ibiza in pieno giorno.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Continua la caccia all'autore dell'omicidio del 35enne italiano a Ibiza; Chi era Francesco Sessa, il 35enne italiano ucciso a Ibiza; Italiano ucciso a Ibiza: chi era Francesco Sessa, il pizzaiolo accoltellato in strada in pieno giorno; Ibiza, 35enne italiano ucciso davanti a un locale: coltellata mortale. Il killer è in fuga.

Francesco Sessa, chi era l'italiano ucciso con una coltellata a IbizaSi chiamava Francesco Sessa il 35enne italiano ucciso a Ibiza da una coltellata. Originario di Pagani, in provincia di Salerno, l’uomo sarebbe stato colpito con un coltello al lato sinistro del torace ... tg24.sky.it

Francesco Sessa ucciso con una coltellata a Ibiza: continua la caccia al killer italianoL'italiano ucciso ieri con una coltellata letale a Ibiza è Francesco Sessa, di 35 anni, di Pagani, in provincia di Salerno. La principale ipotesi investigativa alla quale lavorano ... ilmattino.it

Arrestato il presunto omicida del 35enne campano accoltellato a Ibiza. Fermato dalla Guardia Civil nell'isola delle Baleari, è un italiano di 45 anni #ANSA - facebook.com facebook

Ancora in fuga l'uomo che a #Ibiza ha #accoltellato e ucciso l' #italiano Francesco Sessa, originario di Salerno. Testimoni hanno riferito di averlo visto mentre parlava con altre 2 persone, in una lingua straniera, poco prima dell'aggressione. Andrea Carauso # x.com