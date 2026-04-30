Ibiza 35enne di Pagani ucciso a coltellate nel pomeriggio | ipotesi regolamento di conti

A Ibiza, nel pomeriggio di ieri, un uomo di 35 anni proveniente da Pagani è stato trovato morto a causa di coltellate. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, ma al momento non sono stati rilasciati dettagli ufficiali. La dinamica dell’episodio e eventuali collegamenti con altri fatti sono ancora oggetto di approfondimenti. La polizia sta cercando di ricostruire la vicenda e identificare eventuali responsabili.

Un uomo di 35 anni originario di Pagani, Francesco Sessa, è stato ucciso nel pomeriggio di ieri a Ibiza, in circostanze ancora poco chiare. L’aggressione è avvenuta intorno alle 16:30 nella zona di Platja d’en Bossa, una delle aree più note dell’isola delle Baleari, celebre per i suoi locali e le discoteche di fama internazionale come Hi Ibiza e Ushuaia. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, tra cui il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza y Formentera, il 35enne sarebbe stato colpito al torace con una coltellata rivelatasi fatale. L’aggressore è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è attualmente ricercato. Inizialmente si era ipotizzato un tentativo di rapina finito male, ma le testimonianze raccolte dalla Guardia Civil hanno portato gli investigatori a seguire un’altra pista.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ibiza, 35enne di Pagani ucciso a coltellate nel pomeriggio: ipotesi regolamento di conti Notizie correlate Pagani, trentenne ucciso a Ibiza: fatale una coltellata al torace. Si indaga su un possibile regolamento di contiTragedia a Ibiza, dove un giovane trentenne originario di Pagani è stato ucciso nel pomeriggio di oggi dopo essere stato colpito da una coltellata al... Leggi anche: Pagani, ucciso con una coltellata a Ibiza: Francesco Sessa morto a 35 anni Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Francesco Sessa, chi è il 35enne di Pagani ucciso a Ibiza con una coltellata all'addome: la pista del regolamento di conti; Accoltellato al torace, 35enne di Pagani ucciso a Ibiza; Trentacinquenne di Pagani ucciso a Ibiza, fatale una coltellata al torace; Accoltellato al torace, 35enne di Pagani ucciso a Ibiza. Pizzaiolo di Pagani ucciso a coltellate a Ibiza: caccia all’assassinoUn giovane pizzaiolo originario di Pagani è stato ucciso a coltellate a Ibiza, in pieno giorno, in una delle zone più note dell’isola spagnola. La vittima è ... cronachedellacampania.it Accoltellato al torace, 35enne di Pagani ucciso a IbizaUn 35enne di Pagani, in provincia di Salerno, è morto dopo essere stato accoltellato mercoledì pomeriggio sull'isola di Ibiza a Platja d'en Bossa, intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i sani ... rainews.it Lavorava da alcuni anni in una pizzeria di Ibiza. È stato ucciso in pieno giorno - facebook.com facebook Un 30enne italiano ucciso con una coltellata davanti a un locale a Ibiza. «L'aggressore è in fuga» x.com