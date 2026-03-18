IA Ignoranza Artificiale | la sfida comica agli algoritmi

Il teatro Flavio di Roma ospita lo spettacolo comico “IA – Ignoranza Artificiale” sabato 21 marzo alle 21:00 e domenica 22 marzo alle 18:00. La rappresentazione mette in scena una satira sugli algoritmi e sull’intelligenza artificiale, portando in scena attori e comici italiani che affrontano il tema con umorismo. L’evento si svolge in due serate consecutive, offrendo un'occasione di intrattenimento legato al mondo digitale.

Cosa: Il debutto dello spettacolo comico “IA – Ignoranza Artificiale”.. Dove e Quando: Teatro Flavio di Roma, sabato 21 marzo (ore 21:00) e domenica 22 marzo (ore 18:00).. Perché: Un originale “antidoto al digitale” che unisce due volti noti di Zelig e Italia’s Got Talent per celebrare la risata umana contro la freddezza della tecnologia. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una proposta graffiante e decisamente attuale. Il 21 e 22 marzo, il palco del Teatro Flavio ospiterà il debutto nazionale di IA – Ignoranza Artificiale, l’attesissimo spettacolo che vede protagonisti Rocco Ciarmoli ed Enrico Paris. In un’epoca in cui la nostra... 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - IA Ignoranza Artificiale: la sfida comica agli algoritmi Articoli correlati Leggi anche: La guerra (anche) degli algoritmi, Anthropic fa causa agli Usa. Ma l’intelligenza artificiale è già l’arma segreta Leggi anche: Tecnologia, così l’IA ridisegna le città: flussi urbani influenzati dagli algoritmi lber Ortayl: nsan Olmann Felsefesi The Philosophy of Being Human Altri aggiornamenti su Ignoranza Artificiale Discussioni sull' argomento Prosecco, la Doc presenta il super sommelier digitale: Contro l'ignoranza enoica; In scena a Roma IA Ignoranza Artificiale; A Napoli il 21 marzo il Longevity Day: medicina della longevità, prevenzione e scienze del movimento al centro di una giornata dedicata alla salute. L’intelligenza artificiale aumenta la produttività dei singoli ricercatori, ma la scienza ci guadagna?Gli scienziati che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale (IA) pubblicano di più, ricevono molte più citazioni e avanzano più rapidamente nella carriera. Ma questo vantaggio individuale non ... lescienze.it In scena a Roma IA Ignoranza Artificiale In scena a Roma IA Ignoranza Artificiale IA Ignoranza Artificiale: Rocco Ciarmoli ed Enrico Paris sfidano gli algoritmi digitali con la comicità umana ROMA – Il 21 e 22 marzo, il palco del Teatro Flavio (Via Giovanni Mario - facebook.com facebook