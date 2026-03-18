Teheran ha giustiziato un cittadino svedese, suscitando la protesta ufficiale di Stoccolma. Nel frattempo, i Pasdaran hanno minacciato gli impianti nel Golfo, provocando un aumento dei prezzi del petrolio. È il diciannovesimo giorno di conflitto nel contesto della guerra del Golfo tra Israele, Stati Uniti e Iran, con Teheran che ha lanciato bombe a grappolo su Tel Aviv in risposta alla morte di Soleimani e Larijani.

Nel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per vendicare la morte di Soleimani e Larijani. Le esplosioni hanno ucciso due civili di 70 anni. Intanto, dopo le dimissioni del capo dell’antiterrorismo Kent, Rich Baris, di Big Data Polls, sondaggista del movimento Maga, ha avvertito che la base del presidente Donald Trump si sta restringendo e che questo avrà conseguenze disastrose per i Repubblicani nelle elezioni di metà mandato per il Congresso, in programma a novembre. Si prevede in gran parte che i repubblicani perderanno il controllo della Camera, e alcuni sondaggi hanno mostrato che anche il Senato potrebbe diventare contendibile. 🔗 Leggi su Open.online

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