I migliori baristi votati dai lettori | Il vero social? Caffè e chiacchiere

I lettori hanno votato i loro baristi preferiti in una competizione che ha raccolto oltre 10.300 tagliandi. La classifica riflette, più dei semplici numeri, l’importanza delle relazioni umane e del rapporto diretto tra clienti e professionisti del settore. Settimane di passaparola hanno portato alla definizione di una lista che mette in risalto il valore delle chiacchiere e del coinvolgimento personale nei caffè.

Settimane di passaparola, 10.300 tagliandi raccolti e una classifica che, più dei numeri, restituisce il peso delle relazioni umane. Anche l'edizione 202526, come gli scorsi anni, si è chiusa con la premiazione dei primi tre baristi con una cerimonia nella sede di uno degli sponsor: Confcommercio. Il contest ancora una volta ha premiato chi, ogni giorno, trasforma un semplice caffè in un gesto di attenzione: professionalità, simpatia e capacità di creare un legame con chi si ferma al bancone. A salire sul gradino più alto del podio, con ben 2.700 tagliandi, è stata Alessandra Conti del Chorus Art Caffè di Bertinoro, che già nelle edizioni precedenti si era ben posizionata nella classifica, arrivando, anno scorso, addirittura al secondo posto.