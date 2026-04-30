IA a Fermo | il progetto Brain Craft sfida la povertà educativa

A Fermo, presso la scuola Fracassetti-Capodarco, è in corso il progetto Brain Craft, guidato dal professor Emanuele Frontoni. L'iniziativa si concentra sull'uso dell'intelligenza artificiale per affrontare le difficoltà legate alla povertà educativa. Il progetto coinvolge studenti e insegnanti in attività di formazione e sperimentazione tecnologica, con l'obiettivo di offrire nuove opportunità di apprendimento.

? Cosa sapere Il professor Emanuele Frontoni guida il progetto Brain Craft presso la scuola Fracassetti-Capodarco di Fermo.. L'iniziativa finanziata dal PR Marche FSE+ 20212027 mira a contrastare la povertà educativa locale.. L’intelligenza artificiale ha preso il sopravvento questa mattina nell’Aula Magna della scuola Fracassetti-Capodarco di Fermo, dove il professor Emanuele Frontoni ha guidato gli studenti in un esame approfondito sulle tecnologie che stanno trasformando la realtà quotidiana. Il dibattito non è stato solo accademico, ma un vero incontro tra generazioni e competenze diverse. Al centro del percorso c’è il progetto Brain Craft – Creare possibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA a Fermo: il progetto Brain Craft sfida la povertà educativa Multi SubPregnant With a Reborn Baby, She Used Elite Resources to Rewrite Their Fate Notizie correlate "Giganti Gentili": il progetto contro la povertà educativa dedicato ai giovani di TorpignattaraL'iniziativa prevede venti workshop pomeridiani, rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole medie, per accompagnarli nello sviluppo delle proprie... Perugia, al via il progetto “Scuole aperte”: attività extra per combattere la povertà educativa. I dettagliAl via a Perugia “Scuole aperte”: attività extrascolastiche gratuite in quattro istituti comprensivi per contrastare la povertà educativa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Conoscere l'AI per diventare più intelligenti: il patto tra Frontoni e la Fracassetti. La tecnologia non va subita; Frontoni passa al microscopio l’IA alla Fracassetti-Capodarco: Ragazzi, una base culturale ampia fa la differenza.