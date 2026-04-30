Una persona ha ricevuto un sms che segnalava movimenti sospetti sul suo conto corrente, indicando che presto sarebbe stata contattata da un carabiniere per chiarimenti e consigli sulla sicurezza dei fondi. Poco dopo, si è verificata una telefonata che ha portato alla perdita di circa 90.000 euro. Si tratta di un tentativo di truffa in cui i criminali si sono spacciati per ufficiali delle forze dell’ordine per ingannare la vittima.

Ha ricevuto un sms che lo informava di anomali movimenti sul suo conto corrente, preannunciando che avrebbe ricevuto la telefonata di un carabiniere, che gli avrebbe spiegato meglio la situazione e come mettere al sicuro i soldi. La vittima dell’ultima ingente truffa messa a segno nel Comasco, circa 90mila euro, è un uomo di 59 anni di Albese con Cassano, che martedì pomeriggio si è rivolto ai carabinieri della stazione di Como, dopo essersi reso conto di essere stato raggirato. In mattinata, aveva ricevuto un sms il cui mittente figurava come una grossa società di transazioni digitali, ma che in realtà era falso. L’uomo veniva avvisato che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I truffatori fingono raggiro. Persi 90mila €

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