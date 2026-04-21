Una banda di truffatori si trova ora a processo dopo aver raggirato un’anziana, deceduta successivamente, inducendola a versare circa 90mila euro sui conti a loro intestati. I truffatori si erano presentati come funzionari di uffici giudiziari e commerciali, riuscendo così a convincere la vittima a effettuare circa quaranta bonifici nel corso del tempo. L’indagine ha portato all’identificazione dei responsabili, ora sotto processo.

Presentandosi come funzionari degli uffici giudiziari e commerciali, avevano raggirato un’anziana, poi deceduta, e l’avevano indotta a fare bel quaranta versamenti, per un totale di 90mila euro, sui conti correnti a loro riconducibili. I componenti della banda, dopo una complessa attività investigativa dei carabinieri del Reparto operativo -Nucleo investigativo di Fermo in sinergia con quelli di Monte Urano, erano stati smascherati. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, ben tredici persone erano state rinviate a giudizio, per poi comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di truffa. Il processo ha preso il via con l’audizione degli investigatori che avevano smascherato la banda e che hanno ricostruito le fasi investigative e di come sono riusciti ad identificare i malviventi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spillano a un’anziana 90mila euro. La banda di truffatori va a processo

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