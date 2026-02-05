Crédit Agricole si consolida in Italia Nel 2025 utile netto di 1,4 miliardi Oltre 6 milioni di clienti in aumento del 13% rispetto allo scorso anno crescono i mutui a privati e imprese
Crédit Agricole chiude il 2025 con risultati positivi in Italia. La banca ha registrato un utile netto di 1,4 miliardi di euro, aumentando il numero di clienti del 13% rispetto all’anno scorso, arrivando oltre 6 milioni. Crescono anche i mutui concessi a privati e imprese, segno di un mercato in buona salute. La banca conferma così il suo ruolo di secondo player nel nostro Paese, con ricavi che superano i 5 miliardi e mezzo di euro.
Presentati i risultati 2025 del gruppo Crédit Agricole in Italia, che ha conseguito un utile netto pari a 1,402 miliardi di euro, confermando l’Italia come secondo mercato domestico per il Crédit Agricole, con una dinamica positiva dei ricavi che hanno superato i 5,1 miliardi di euro. La performance del Gruppo guidato da Hugues Brasseur, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer, si riflette nel sostegno all’economia reale con un Totale di Finanziamenti pari a circa 103 miliardi di euro (+1,9% aa) e una Raccolta Totale pari a 346 miliardi di euro (+1,6% aa). Il Gruppo, presente con più di 16mila collaboratori, è composto oltre che da Crédit Agricole Italia anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (CA Leasing Italia, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factoring), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (CA Vita, CA Assicurazioni, CA Creditor Insurance, PiùVera Assicurazioni e PiùVera Protezione) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management e CA Indosuez Fiduciaria). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
