Credit Agricole in Italia i risultati del 2025 | utile netto a 1,4 miliardi di euro

Nel 2025, Credit Agricole Italia ha chiuso l’anno con un utile netto di 1,4 miliardi di euro. Di questi, 1,1 miliardi arrivano direttamente dal gruppo. La banca conferma così la sua solidità e buona performance, nonostante le sfide del settore.

Nel 2025 il gruppo Credit Agricole in Italia ha registrato un utile netto di 1,4 miliardi, di cui 1,1 miliardi di pertinenza del gruppo. I ricavi hanno superato i 5,1 miliardi (+1 per cento), mentre sul fronte degli aggregati patrimoniali il totale dei finanziamenti è salito dell’1,9 per cento a 103 miliardi e la raccolta totale dell’1,6 per cento a 346 miliardi. Il Gruppo serve oltre 6 milioni di clienti. Quanto alla sola controllata Credit Agricole Italia, l’utile netto è stato pari a 797 milioni, sostanzialmente in linea rispetto all’anno precedente. I proventi operativi netti sono stati pari a 3,1 miliardi (-0,6 per cento), con interessi netti a 1,7 miliardi (-5,2 per cento) e commissioni a 1,3 miliardi (+5,3 per cento), trainate dal risultato dell’attività di collocamento di prodotti Wealth Management (+12 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it

