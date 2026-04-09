I pronostici di giovedì 9 aprile | Europa League e Conference League

Giovedì 9 aprile si giocano le partite di andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League. In questa giornata le due squadre italiane ancora in corsa sono il Bologna e la Fiorentina, che affronteranno rispettivamente avversarie inglesi nelle rispettive competizioni. Le gare si svolgono in notturna e rappresentano l’ultima presenza delle formazioni italiane in questi tornei.

I pronostici di giovedì 9 aprile, ci sono le partite di andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League Le ultime due italiane rimaste in corsa in Europa sono Bologna e Fiorentina, che stasera se la vedranno contro avversarie inglesi. I rossoblù di Vincenzo Italiano dopo avere eliminato la Roma, se la vedranno con l’Aston Villa, favorita numero uno per la vittoria finale anche perché guidata da un allenatore abituato a trionfare in questa competizione, Unai Emery. Anche la Fiorentina affronterà la squadra con maggiori possibilità di vittoria finale, il Crystal Palace. La vittoria di platino a Verona ha permesso alla Fiorentina di scacciare gli incubi retrocessione e di presentarsi a Londra con la mente libera. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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