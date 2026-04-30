Ecco i programmi televisivi in programmazione per il 30 aprile 2026. Su Rai 1 va in onda la serie “Uno sbirro in appennino”. Su Canale 5 è trasmesso il film “Forbidden Fruit”. Su Canale 20 si può vedere il film “Il Cavaliere Oscuro”. Sono presenti anche altri programmi, ma questi sono tra i titoli principali in prima serata.

Guida ai programmi TV del 30 aprile 2026: “Uno sbirro in appennino” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Il Cavaliere Oscuro” su Canale 20. La prima serata del 30 aprile 2026 offre su Rai 1 arriva Uno sbirro in Appennino, con due episodi che intrecciano misteri degli anni ’60 e tensioni nel presente. Su Canale 5 prosegue il successo di Forbidden Fruit, tra passioni, rivalità e colpi di scena. Italia 1 propone una nuova puntata de Le Iene, con inchieste e servizi dal taglio diretto. Per gli amanti del cinema, Sky Cinema Uno trasmette Captain Phillips, il thriller ispirato a una storia vera. Su Sky Cinema Collection torna Interstellar, il capolavoro di Christopher Nolan che unisce scienza ed emozione.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 30 aprile 2026: serie, soap e film

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