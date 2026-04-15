Ecco i programmi televisivi di oggi, 15 aprile 2026. Su Rai 1 va in onda il film “Sister Act”, mentre su Canale 5 viene trasmesso “Forbidden Fruit”. Canale 20 propone invece “Il Gladiatore”. Questi sono i principali appuntamenti della giornata, con diverse scelte tra film e serie televisive.

Guida ai programmi TV del 15 aprile 2026: “Sister Act” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Il Gladiatore” su Canale 20. La prima serata del 15 aprile offre su Rai 1 torna un grande classico come Sister Act, perfetto per chi cerca leggerezza e musica. Su Rete 4 l’attualità politica domina con Realpolitik, che affronta scenari internazionali delicati e ospita voci di primo piano. Canale 5 punta sul successo della soap Forbidden Fruit, sempre più carica di intrighi e colpi di scena. Per gli amanti del cinema, Canale 20 propone Il Gladiatore, un titolo che non perde mai forza ed emozione. Su Tv8 spazio al grande calcio europeo con Arsenal–Sporting Lisbona, match decisivo per la Champions League.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 15 aprile 2026: film e soap opera

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