I programmi TV di oggi 8 aprile 2026 | film soap e calcio

Ecco i programmi televisivi in onda oggi, 8 aprile 2026. Su Rai 1 è previsto il film “Pretty Woman”. Canale 5 trasmette la serie “Forbidden fruit”. Su TV8 sarà possibile seguire la partita tra Barcellona e Atletico Madrid. La programmazione include anche soap opera e altre trasmissioni di intrattenimento.

Guida ai programmi TV dell’8 aprile 2026: “Pretty Woman” su Rai 1, “Forbidden fruit” su Canale 5, “Barcellona-Atletico” su TV8. La prima serata dell’ 8 aprile offre su Rai 1 Pretty Woman, un classico intramontabile che continua a conquistare pubblico di ogni età. Rai 3 propone una puntata intensa di Chi l’ha visto?, con nuovi sviluppi su casi che hanno scosso l’opinione pubblica. Su Canale 5 prosegue la tensione di Forbidden Fruit, tra ricatti, segreti e colpi di scena familiari. Italia 1 punta sull’inchiesta con Le Iene, mentre Rete 4 approfondisce l’attualità internazionale con Realpolitik. In prima serata anche il grande calcio su TV8, con Barcellona–Atletico Madrid, match di cartello dei quarti di Champions League. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 8 aprile 2026: film, soap e calcio I programmi TV di oggi 26 marzo 2026: calcio, soap e filmGuida ai programmi TV del 26 marzo 2026: “Italia-Irlanda del Nord” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Testimone involontario” su Iris La prima... I programmi TV di oggi 31 marzo 2026: calcio, soap e filmGuida ai programmi TV del 31 marzo 2026: “Bosnia-Italia” su Rai 1, “Forbidden Fruit” su Canale 5, “Spider-Man 3” su Italia 1 La prima serata del 31... Temi più discussi: Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 7 aprile; Programmi TV 3 aprile 2026: cosa vedere stasera; Pasqua 2026: la guida ai programmi tv da non perdere su Rai e Mediaset; Stasera in tv (5 aprile), Vanessa Scalera in onda senza Imma Tataranni, Fabio Fazio c'è (ma non in diretta). I programmi TV di oggi 28 marzo 2026: talent show e filmGuida ai programmi TV del 28 marzo 2026: Canzonissima su Rai 1, Serale di Amici su Canale 5, Cattivissimo Me 2 su Italia 1 ... lopinionista.it I programmi TV di oggi 27 marzo 2026: talent, reality e filmGuida ai programmi TV del 27 marzo 2026: The Voice Generations su Rai 1, Grande Fratello Vip su Canale 5, Oldboy su Canale 20 ... lopinionista.it ! Ecco i programmi da segnare in agenda, ma la nostra programmazione non si ferma qui! Tra repliche, il Super Classificone e film d'autore, la programmazione di Studio1 - facebook.com facebook Mi sbaglio o non ho visto mezza parola di @FnsiSocial e @ODG_CNOG sulle belle riflessioni di Giorgia #Meloni su testate giornalistiche (Repubblica, Fatto Quotidiano, Fanpage) e programmi d'inchiesta (Report) definiti «redazione unica», cioè in pratica acc x.com