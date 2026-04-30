i precedenti incroci equilibrati ma mai scontati su sette gare azzurri mai vincenti

I precedenti tra Empoli e Avellino si sono alternati nel tempo con incontri equi e spesso imprevedibili, pur mantenendo una certa difficoltà per la squadra di casa. Questa domenica i due team si ritrovano di fronte al Castellani, segnando un nuovo capitolo di una serie di confronti che, finora, hanno visto gli azzurri ancora senza vittorie. La sfida si inserisce in una storia di incontri equilibrati, ma mai semplici per la formazione locale.

Empoli e Avellino tornano a sfidarsi al Castellani, riaprendo una storia fatta di incroci spesso equilibrati e mai scontati, ma storicamente complicate per gli azzurri. Il dato più curioso riguarda proprio il bilancio interno: in sette precedenti l’ Empoli non è mai riuscito a battere gli irpini, con tre vittorie ospiti e quattro pareggi, un caso piuttosto raro. Il primo precedente tra le due squadre risale alla stagione di Serie A 198687, quando furono gli irpini a imporsi per 1-0 grazie alla rete decisiva di Schachner. L’anno successivo, ancora nel massimo campionato, il confronto si chiuse senza reti e lo stesso risultato, 0-0, si sarebbe ripetuto anche nella stagione seguente, questa volta in Serie B, a conferma di un equilibrio evidente già nei primi confronti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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