I tifosi del Gavorrano sono abituati a vedere il loro team sfidare il Siena, ma finora senza fortuna. In tutte le partite tra le due squadre, in C e in D, i maremmani non sono mai riusciti a portare a casa una vittoria. Le sfide si sono susseguite nel corso degli anni, e il risultato è sempre stato a favore degli avversari toscani. La prossima volta, i giocatori sperano di cambiare rotta, ma per ora il tabellone continua a parlare a favore del Siena.

Si sono incontrate sia in C che in D Siena e Gavorrano, con i maremmani che non hanno ancora mai vinto. Primi incroci nel campionato 2415, in D. All’andata a Gavorrano la Robur sotto 2-0 con Rubechini e Zizzari. Russo e Mileto determinarono il 2-2 finale. Terminò in pareggio anche il ritorno al Franchi, con Portanova e compagni che impattarono 3-3: in gol nel primo tempo di Portanova e Rascaroli, intervallati dal momentaneo pari di Rubechini. Nella ripresa sorpasso della squadra maremmana su doppietta di Tarantino. Allo scadere il pari, su rigore, di Minincleri. Poi tre match nel 1718 in C. Il primo in Coppa Italia di categoria, al Franchi, finì 1-1, così come anche in campionato con Marotta e rigore di Damonte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I precedenti. Tante gare giocate. I maremmani non hanno mai vinto

Approfondimenti su Siena Gavorrano

Lele Adani commenta la sconfitta del Napoli contro il Chelsea in Champions.

Queste parole esprimono il dolore e l’onore di chi ha perso la vita per difendere la legalità.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Siena Gavorrano

Argomenti discussi: Ultimo derby veneto stagionale: Belluno in marcia verso San Donà; Ambesi sul medagliere dell’Italia: Range tra 25 e 30, poche gare a 5 stelle. Si può sognare, ma con raziocinio; Milano - Cortina, tocca già a Franzoni. Per la freccia azzurra primo test sulla Stelvio; Tomassini verso Bakery-Piazza Armerina: Cresciuti tanto rispetto all'andata, proseguiamo nel nostro percorso.

Nkunku ha segnato cinque reti nelle ultime sei partite di campionato, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 48 gare tra A e PremierChristopher Nkunku ha segnato cinque reti nelle ultime sei partite di campionato, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 48 gare tra Serie A e Premier League. Lo riferisce il ... milannews.it

Frenata Napoli: due sconfitte in 7 gare, tante quanto nelle 31 precedenti giornateIl Napoli cade a Torino e incassa la seconda sconfitta in questo avvio di campionato, dopo quella contro il Milan. Un dato che non passa inosservato: come sottolineato da Opta, gli azzurri hanno perso ... tuttomercatoweb.com

Francesco Cicchella è pronto a riabbracciare il pubblico con “Tante Belle Cose”, il nuovo spettacolo che segna il suo ritorno sui palcoscenici italiani dopo il successo delle precedenti tournée, capaci di totalizzare oltre 75 mila presenze in tutta Italia. Un one ma facebook