I portieri da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata

Nella 35ª giornata di fantacalcio, i portieri da schierare sono al centro dell'attenzione. Sono tre i portieri considerati sicuri, mentre una quarta scelta rappresenta una scommessa a basso costo. La scelta dell’estremo difensore può fare la differenza tra una giornata positiva e una deludente per chi cerca di conquistare punti preziosi. Analizzare le opzioni disponibili aiuta a comporre una formazione più solida e competitiva.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 35ª giornata. Si parte venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Roma e Fiorentina in programma all'Olimpico alle 20.45. Dopo aver passato in rassegna difensori, centrocampisti e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre portieri da schierare al fantacalcio in questo turno. Reduce da due porte inviolate e da due fantavoti 7,5 contro Hellas Verona e Juventus, Mike Maignan (media voto 6,4) può esibire fin qui quota tredici clean sheet: meglio di lui solamente Sommer, Svilar e Butez. Alla ricerca della...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I portieri da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata CONSIGLI FANTACALCIO 24° GIORNATA: I CANTACONSIGLI DEL WEEKEND! Notizie correlate I portieri da schierare al fantacalcio nella 29ª giornataIl Napoli continua la sua rincorso alla qualificazione in Champions e, dopo due vittorie consecutive, al Maradona arriva il Lecce. I portieri da schierare al fantacalcio nella 32ª giornataDopo 43 giorni in panchina, Michele Di Gregorio (23 crediti) si è ripreso la scena. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I portieri da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata; Portieri Fantacalcio, i migliori e i peggiori della 34ª giornata di Serie A; Chi schierare in porta alla 34a giornata al fantacalcio: la divisione fascia per fascia; I portieri da schierare al fantacalcio nella 35ª giornata. I portieri da schierare al fantacalcio nella 35ª giornataTre certezze e una scommessa low cost: ecco gli estremi difensori da non lasciare fuori in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... msn.com Tre certezze e una scommessa low cost: ecco gli estremi difensori da non lasciare fuori in vista del prossimo turno di FantacampionatoTre certezze e una scommessa low cost: ecco gli estremi difensori da non lasciare fuori in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... gazzetta.it I portieri dell’Under 21 italiana dal 1984 al 1996. Un viaggio nel tempo tra i numeri uno che hanno difeso la porta azzurra negli anni d’oro dell’Under 21. Tra parentesi i portieri che hanno collezionato almeno una presenza nel biennio. #CalcioAnni80 # - facebook.com facebook "Chiedete ai portieri se sono felici", i dubbi di #Seedorf dopo #PsgBayern. Il confronto con #MilanJuve è spietato x.com