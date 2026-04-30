I paracadutisti della ' Folgore' in visita da Papa Leone

Una delegazione del Centro addestramento paracadutismo di Pisa ha preso parte all’udienza generale in piazza San Pietro. I paracadutisti della 'Folgore' sono stati presenti durante l’evento, dove hanno incontrato il Papa. La visita si è svolta nel corso di una giornata in cui si sono ritrovati alcuni militari italiani. La partecipazione si inserisce in un momento di collaborazione tra le forze armate e l’istituzione religiosa.

Una delegazione del Centro addestramento paracadutismo (Capar) di Pisa ha partecipato all’udienza generale svolta in piazza San Pietro. Nel solco delle tradizioni dell’Esercito e della Brigata Paracadutisti ‘Folgore’, l’evento rientra nell’ambito delle iniziative volte a rafforzare costantemente.🔗 Leggi su Pisatoday.it LA VERA STORIA DELLA BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE Notizie correlate Letizia e Felipe di Spagna accolgono Papa Leone: il programma della visitaLa Regina Letizia di Spagna, insieme a Re Felipe, si prepara a indossare i panni della perfetta padrona di casa, pronta a incantare ancora una volta... Papa Leone in visita a Napoli, l'attesa della città: «Al Plebiscito 30mila fedeli»La domanda è: San Gennaro il miracolo lo farà oppure no? Il suo sangue al cospetto del Pontefice si scioglierà o resterà fedele alle tre date...