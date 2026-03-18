Il mio futuro è qui | Yildiz si racconta al Corriere dello Sport

Kenan Yildiz ha parlato con il Corriere dello Sport, raccontando il suo percorso dai primi passi al Bayern Monaco fino alla sua attuale esperienza alla Juventus. Nell'intervista ha spiegato di desiderare di rimanere a lungo nel club torinese, con l’obiettivo di contribuire alla storia della società che esiste da 129 anni. Ha inoltre condiviso alcune riflessioni sulla sua crescita e sui progetti futuri.

Kenan Yildiz ha rilasciato un’ intervista esclusiva presso Il Corriere dello Sport, ripercorrendo la sua carriera dagli inizi al Bayern Monaco fino al suo presente alla Juventus, dove spera di restare per tanto tempo e aggiungere un tassello importante ad una storia che dura da ben 129 anni. A incidere maggiormente nella sua vita sicuramente la famiglia e i suoi allenatori: Luciano Spalletti, che lo ha definitivamente consacrato, Massimiliano Allegri, che ha dato avvio alla sua esperienza in maglia bianconera, e Vincenzo Montella, che lo ha aiutato a crescere in nazionale. Da Ratisbona a Monaco ogni giorno. “Per quattro anni, tornavo a casa da scuola, prendevo la borsa del calcio e mio padre mi accompagnava a Monaco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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