I medici scrivono il nuovo codice deontologico il riminese Maurizio Grossi coordina i 38 luminari

Nel settore medico sta prendendo forma un nuovo codice deontologico, con il riminese Maurizio Grossi che coordina un gruppo di 38 esperti. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono temi come l’uso dell’intelligenza artificiale, le pseudoscienze, il comportamento dei medici sui social e il ruolo dei camici bianchi nella promozione della pace. La pubblicazione del documento è prevista nei prossimi mesi.

Verso il nuovo Codice deontologico dei medici che affronterà anche tematiche di stretta attualità come: l’intelligenza artificiale, le pseudoscienze, i camici bianchi sui social, il contributo alla costruzione della pace. Si è insediata a Roma la Consulta deontologica della Fnomceo, la.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Medici, nuovo Codice deontologico alle porte: focus IA e contrasto pseudoscienzeLa Consulta deontologica dellaFederazione nazionale degli Ordini deiMediciChirurghi e degli Odontoiatri(Fnomceo) si è ufficialmente insediata a Roma... Il caso Minerva Salute, la dottoressa Fugger segnalata all’Ordine dei Medici: “Violato il codice deontologico”Dopo i video in cui ha parlato dei medici gettonisti, Solange Fugger (sui social Minerva Salute) ha ricevuto diverse critiche, anche da parte di...