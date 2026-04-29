Maneskin reunion a sorpresa a Roma per il compleanno di Victoria | il ritorno della band è forse più vicino

Una reunion a sorpresa dei Maneskin si è verificata a Roma in occasione del compleanno di Victoria. Il settimanale Chi ha pubblicato foto che ritraggono la band insieme in città, alimentando le speculazioni sul possibile ritorno delle attività musicali del gruppo. La presenza dei membri nello stesso luogo ha suscitato interesse tra i fan, che attendono eventuali annunci ufficiali.

Roma – Chi li ha visti. Non è una domanda. Il settimanale Chi li ha visti e fotografati insieme a Roma. Reunion degli affetti, per le prove di palco si vedrà. Intanto è un ritorno a casa, ché non si può più aspettare (e tanto meno sparire). I Måneskin di nuovo insieme, eccoli: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si sono ritrovati a cena nella capitale che è stata la madre sentimentale di un fenomeno rock globale. Lunedì 27 aprile i quattro membri del gruppo sono stati avvistati dai paparazzi attovagliati a un ristorante nel cuore di Trastevere. Il motivo? La festa di compleanno della bassista in stallo e deejay Victoria De Angelis che martedì 28 aprile ha spento 26 candeline con la fidanzata Luna Passos accanto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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