I giorni più difficili di Cuba

Da internazionale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, l’economia dell’isola ha subito un notevole deterioramento. Le sanzioni imposte dall’amministrazione precedente hanno contribuito a un aumento delle difficoltà economiche. La popolazione locale affronta quotidianamente problemi legati alla scarsità di beni di prima necessità e alle restrizioni commerciali. La crisi si riflette in vari settori, con crescenti tensioni sociali e un rallentamento generale delle attività economiche.

La situazione economica dell’isola è precipitata, anche a causa delle sanzioni adottate dall’amministrazione Trump. Il video reportage Leggi.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Dentro i reparti oncologici a Cuba

Video Dentro i reparti oncologici a Cuba

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