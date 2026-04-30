I giorni più difficili di Cuba

Negli ultimi tempi, l’economia dell’isola ha subito un notevole deterioramento. Le sanzioni imposte dall’amministrazione precedente hanno contribuito a un aumento delle difficoltà economiche. La popolazione locale affronta quotidianamente problemi legati alla scarsità di beni di prima necessità e alle restrizioni commerciali. La crisi si riflette in vari settori, con crescenti tensioni sociali e un rallentamento generale delle attività economiche.

La situazione economica dell’isola è precipitata, anche a causa delle sanzioni adottate dall’amministrazione Trump. Il video reportage Leggi.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I giorni più difficili di Cuba Dentro i reparti oncologici a Cuba Notizie correlate Leggi anche: «Sono stati giorni incredibilmente difficili. Probabilmente i più difficili della mia vita» Leggi anche: LuisaViaRoma, i giorni più difficili. Assemblea dei 200 dipendenti: “Molto preoccupati per il futuro” Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: I giorni più difficili di Cuba (Video); In migliaia a corteo Roma in solidarietà con il popolo cubano; Cuba nel Cuore, prosegue fino a fine aprile la raccolta fondi promossa da Semi di Pace e supportata da Anpi e Arci Viterbo; Ana Carla Maza, intervista alla cantautrice e violoncellista: La mia casa è dove si trova il mio cuore. SIAMO ARRIVATE A CUBA! Ancora una volta rompiamo simbolicamente il bloqueo criminale imposto dagli Stati Uniti nei confronti di Cuba! Da oltre settant’anni l’isola vive un costante assedio da parte degli USA che, negli ultimi mesi, hanno incrementato - facebook.com facebook A Cuba ci sono molti medici, ma poche medicine x.com