LuisaViaRoma i giorni più difficili Assemblea dei 200 dipendenti | Molto preoccupati per il futuro

Venerdì 16 marzo 2026, a Firenze, si è svolta un’assemblea con 201 dipendenti di LuisaViaRoma, azienda fiorentina del settore del lusso. La maggior parte dei presenti sono donne e hanno espresso forte preoccupazione per il futuro dell’azienda, definendo la situazione attuale come molto grave. La riunione si è concentrata sulle difficoltà che l’azienda sta affrontando negli ultimi due anni.

Firenze, 16 marzo 2026 – “Situazione grave, siamo molto preoccupati”. È il grido d’allarme dei 201 lavoratori (oltre il 70% donne) di LuisaViaRoma, l’azienda fiorentina del lusso, che da un paio d’anni naviga in acque non limpide. Proprio questa mattina i dipendenti si ritroveranno in assemblea, insieme al sindacato, per fare il punto della situazione e scegliere le eventuali azioni da mettere in campo per salvare i posti di lavoro, anche in vista del 25 marzo, giorno di scadenza delle misure protettive del Tribunale nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi. Per capire l’attuale situazione della società nata quasi un secolo fa come boutique a Firenze poi diventata leader nel settore e-commerce di moda e lusso, occorre fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - LuisaViaRoma, i giorni più difficili. Assemblea dei 200 dipendenti: “Molto preoccupati per il futuro” Articoli correlati Leggi anche: «Sono stati giorni incredibilmente difficili. Probabilmente i più difficili della mia vita» LuisaViaRoma in crisi: 200 posti a rischioUn’azienda simbolo della moda fiorentina, LuisaViaRoma, si trova al centro di una procedura di composizione negoziata presso il Tribunale di Firenze,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LuisaViaRoma i giorni più difficili... Argomenti discussi: LuisaViaRoma, i giorni più difficili. Assemblea dei 200 dipendenti: Molto preoccupati per il futuro; LuisaViaRoma, sindacati in allarme. LuisaViaRoma, i giorni più difficili. Assemblea dei 200 dipendenti: Molto preoccupati per il futuroFirenze, 16 marzo 2026 – Situazione grave, siamo molto preoccupati. È il grido d’allarme dei 201 lavoratori (oltre il 70% donne) di LuisaViaRoma, l’azienda fiorentina del lusso, che da un paio d’ann ... lanazione.it