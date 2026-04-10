La madre di Zeudi Di Palma lascia i social dopo le critiche alla figlia | Sono davvero stanca

Una donna ha deciso di abbandonare i social dopo aver ricevuto numerose critiche rivolte alla figlia. In un messaggio pubblicato online, ha chiesto agli utenti di non rispondere a nessuno, spiegando di essere molto stanca. La decisione arriva dopo un periodo di commenti negativi che hanno coinvolto la famiglia, portando alla sua scelta di interrompere la presenza sui social media.

La madre di Zeudi Di Palma lascia i social chiedendo ai fan di non rispondere a nessuno: "Sono davvero stanca". Contemporaneamente, le menzioni contro Monica Setta passano da oltre 300 a quasi zero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Magari è da rivedere ma Zeudi Di Palma è un grande NO. " Monica Setta non ci gira intorno e, dopo l’ultima puntata di Belve, ha pubblicamente espresso il suo pensiero su Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello. Il suo commento, secco e senza - facebook.com facebook

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