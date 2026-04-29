Caso Twitch Zeudi Di Palma attacca Fanpage | Vogliono spegnerci E le donazioni cambiano in diretta

Zeudi Di Palma risponde all'inchiesta di Fanpage giocando la carta del vittimismo: "Vogliono spegnerci". No. Abbiamo solo messo in fila i dati. E la sessualità non c'entra niente.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Zeudiners e numeri record: chi sono e quanto donano i finanziatori del canale Twitch di Zeudi Di PalmaNon sono bot ma mecenati reali: dagli orecchini Cartier alle 50mila sub regalate, ecco chi finanzia la stragrande maggioranza del successo che Zeudi...

Cartier da 8mila euro, Vuitton e un canale da 300mila euro al mese: le anomalie di Zeudi Di Palma su Twitch300mila euro al mese e regali di lusso: i numeri di Zeudi Di Palma su Twitch sfidano ogni statistica.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Zeudiners e numeri record: chi sono e quanto donano i finanziatori del canale Twitch di Zeudi Di Palma; Zeudi Di Palma all'Isola dei Famosi? L'ex gieffina avrebbe già fatto il provino in gran segreto (mentre spunta l'ipotesi di far naufragare anche un 'figlio d'arte'); Zeudi Di Palma difende la sua community: 'Vogliono spegnerci, ma siamo una realtà'; Zeudi Di Palma e la sua nuova fiamma | la conversazione che fa battere il cuore ai fan.

Zeudiners e numeri record: chi sono e quanto donano i finanziatori del canale Twitch di Zeudi Di PalmaNon sono bot ma mecenati reali: dagli orecchini Cartier alle 50mila sub regalate, ecco chi finanzia la stragrande maggioranza del successo che Zeudi Di ... fanpage.it

Zeudi Di Palma e il caso Twitch: numeri fuori scala, 300mila euro al mese e il mistero delle gifted sub, l’analisi di Charlotte MatteiniZeudi Di Palma conquista Twitch con numeri record, ma i dati sollevano dubbi. L’inchiesta di Fanpage e l’analisi di Charlotte Matteini raccontano un caso senza precedenti tra gifted sub e classifiche ... gay.it

SIAMO IN DIRETTA #MILANJUVE 0-0 CASO #ROCCHI su #TWITCH e #YOUTUBE #ZAMPINI #FUSCO #PANOZ x.com

Belve cala e l’hype televisivo si sgonfia: stasera a Non è la TV si torna con il caso Zeudi su Twitch, i numeri di Stefano De Martino, le parole di Francesco Paolantoni a Fanpage e il futuro sul programma di Francesca Fagnani. - facebook.com facebook