Ligera County Fam chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026

Ligera County Fam è la band che ha accompagnato J-Ax durante la serata delle Cover di Sanremo 2026. La formazione comprende Cochi, Renato e Derby, tre musicisti che hanno condiviso il palco con il rapper.

J-Ax ha scelto di duettare nella serata delle Cover di Sanremo 2026 con Ligera County Fam, una band misteriosa che dovrebbe essere un grande omaggio alla comicità milanese, in particolare Cochi e Renato. Cochi dovrebbe essere sul palco, mentre Renato Pozzetto probabilmente no. Non resta che aspettare la serata di oggi, 27 febbraio, per scoprire questa sorpresa. Ligera County Fam è una formazione musicale italiana di origine milanese che duetterà con J-Ax in E la vita, la vita, celebre brano degli anni Settanta interpretato originariamente da Cochi e Renato e legato alla trasmissione televisiva Canzonissima del 1974.

J-Ax a Sanremo, svelata la Ligera County Fam: tutti i nomi per la serata coverJ-Ax ha finalmente svelato i nomi dei musicisti che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover del Festival di Sanremo.

Ligera County Fam. a Sanremo 2026: chi sono gli artisti che duettano con J-Ax, da Cochi Ponzoni a Paolo Jannacci. Dietro al nome Ligera County Fam, si nascondono infatti Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci.

