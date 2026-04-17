Cantieri Brt attivi anche di notte | terminati i lavori sui ponti Garibaldi e XX Settembre

Nella città sono in corso lavori per la realizzazione di percorsi dedicati al servizio Brt, con cantieri attivi anche durante le ore notturne. La notte scorsa, un rappresentante dell’amministrazione comunale ha visitato il cantiere che interessa il ponte XX settembre, situato tra corso Cavour e viale Unità d’Italia. I lavori sono stati completati sui ponti Garibaldi e XX Settembre, con l’attività che prosegue lungo altri tratti della rete stradale.

Continuano in città i lavori per la realizzazione dei percorsi per il Brt. La scorsa notte, l'assessore alla Cura del Territorio del Comune i Bari, Domenico Scaramuzzi, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere attivo lungo il ponte XX settembre tra corso Cavour e viale Unità d’Italia: all’alba.🔗 Leggi su Baritoday.it

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