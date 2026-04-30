I civici di Con non accettano lezioni da Dem e Cinquestelle | Foggia non è un feudo

La segreteria cittadina di Con Foggia e il gruppo consiliare del movimento hanno risposto alla recente dichiarazione di Pd e M5S, affermando che la città non può essere considerata un feudo. In una nota, i rappresentanti di Con hanno sottolineato che chi chiede responsabilità sembra invece voler esercitare egemonia. La replica arriva dopo un comunicato congiunto tra i due schieramenti politici.

“C’è chi predica responsabilità, ma vuole praticare egemonia. La città non è un feudo”. È l’altolà della segreteria cittadina di Con Foggia e del gruppo consiliare del movimento, all’indomani del comunicato congiunto di Pd e M5S.“Leggiamo con stupore, e un pizzico di amara ironia, l’ennesimo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Batosta per Trump nelle elezioni in Florida, nel suo feudo di Mar-a-Lago vince a sorpresa la dem GregoryNel cuore simbolico della Florida trumpiana, la democratica Emily Gregory ribalta tutti i pronostici e strappa il distretto che include Mar-a-Lago,... Lorenzo Pacini, giovane dem a sinistra di tutti i dem. Idee toste, non tutte da applausiLorenzo Pacini è un sunto umano dei “contrari” (ma non dei sinonimi) della parola “riformismo”. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pd-Civici: Sostenere i distributori di carburante nelle aree interne, a partire dalla montagna; Di Stasi bacchetta i candidati civici; Grandi comuni al voto: a Reggio Calabria il centrodestra punta su Cannizzaro, a Salerno lo sceriffo De Luca senza il simbolo Dem; Comunali, la rete del Pd: Più sinergie tra le città. Civici con il fiato sospeso. Slitta il verdetto di appello. Decisione attesa per oggiSarà oggi il giorno della verità, per gli esponenti pistoiesi della lista civica È ora! che appoggia il candidato Presidente della Regione Toscana di centrodestra, Alessandro Tomasi. Come noto, ... lanazione.it I sindaci civici: pronti a un dialogo col centrodestraChe la rete civica sia una realtà radicata e vitale nel nostro Paese, come sostiene il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, è una constatazione non più archiviabile come fenomeno da ascrivere esclusi ... ilgiornale.it I dem liguri denunciano il blocco di sostanze indispensabili per la produzione di paracetamolo, antibiotici, antidiabetici e farmaci oncologici - facebook.com facebook