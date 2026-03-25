Alle elezioni in Florida, la democratica Emily Gregory ha vinto nel distretto che comprende Mar-a-Lago, il luogo simbolico di Donald Trump, smentendo le previsioni e ottenendo una vittoria inaspettata nel cuore del territorio considerato un suo feudo. La candidata ha battuto i repubblicani, portando a casa un risultato che ha sorpreso molti osservatori politici.

Nel cuore simbolico della Florida trumpiana, la democratica Emily Gregory ribalta tutti i pronostici e strappa il distretto che include Mar-a-Lago, ossia il feudo di Donald Trump, ai repubblicani. Secondo CNN, Gregory ha superato il repubblicano Jon Maples, candidato sostenuto proprio dal presidente. Qualcuno fa notare che si tratta di una vittoria “di misura”, ma questo non diminuisce il valore di quella che viene considerata un’impresa perché la Gregory partiva con un forte svantaggio e ha ottenuto un successo che dimostra come il consenso politico verso Trump sia in picchiata. Una vittoria che fa rumore. Quel che è certo è che nonostante questa vittoria, non cambiano gli equilibri della Camera della Florida. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Batosta per Trump nelle elezioni in Florida, nel suo feudo di Mar-a-Lago vince a sorpresa la dem Gregory

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