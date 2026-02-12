Lorenzo Pacini, giovane esponente del centrosinistra, continua a far parlare di sé. Con idee ferme e a volte controcorrente, si schiera apertamente contro molte posizioni tradizionali del suo partito. La sua coerenza nell’opporsi a politiche considerate convenzionali lo rende una figura interessante, anche se non mancano le critiche. Pacini si batte per i centri sociali e per la tutela del Me, senza troppi compromessi.

Lorenzo Pacini è un sunto umano dei “contrari” (ma non dei sinonimi) della parola “riformismo”. Coerentissimo nella sua linea anti-israeliana, pro centri sociali, pro tenersi il Meazza, pro comunismo. A volerla descrivere pur senza acrimonia, peraltro legittima o necessaria, nei confronti della sua ideologia, si potrebbe dire che è Pacini è CCCP: coerente, combattente, contrario e proPal. Di lui si è parlato come possibile pretendente per le primarie del centrosinistra per selezionare il candidato sindaco post Beppe Sala. Neppure 30enne (li compirà il primo giorno di primavera di quest’anno), Pacini ha due fratelli maschi più piccoli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lorenzo Pacini, giovane dem a sinistra di tutti i dem. Idee toste, non tutte da applausi

“Se lavori, ce la fai.”Davvero Nel nuovo episodio di DALLA B ALLA Z di ZETAVERSo, insieme a Lorenzo Pacini, assessore classe ’96 del Municipio 1 di Milano, smontiamo uno dei mantra più ripetuti degli ultimi anni. Oggi studiare, lavorare e “fare tutto giust - facebook.com facebook