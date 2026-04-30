I Carabinieri trovano un arsenale nascosto in un muretto a secco in Aspromonte | Fucili pronti all'uso

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri hanno scoperto un arsenale nascosto in un muretto a secco nella zona dell'Aspromonte. L'operazione ha portato al rinvenimento di due fucili e circa 50 munizioni. Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo indagini per identificare chi abbia nascosto le armi e i responsabili dell’installazione dell’arsenale. Nessuno è stato ancora arrestato o denunciato in relazione a questa scoperta.

In Aspromonte i Carabinieri scoprono un arsenale nascosto in un muretto: due fucili e 50 munizioni. Indagini in corso per risalire ai responsabili.🔗 Leggi su Fanpage.it

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