I Carabinieri trovano un arsenale nascosto in un muretto a secco in Aspromonte | Fucili pronti all'uso

I Carabinieri hanno scoperto un arsenale nascosto in un muretto a secco nella zona dell'Aspromonte. L'operazione ha portato al rinvenimento di due fucili e circa 50 munizioni. Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo indagini per identificare chi abbia nascosto le armi e i responsabili dell’installazione dell’arsenale. Nessuno è stato ancora arrestato o denunciato in relazione a questa scoperta.

In Aspromonte i Carabinieri scoprono un arsenale nascosto in un muretto: due fucili e 50 munizioni. Indagini in corso per risalire ai responsabili.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tra le pietre di un muretto a secco in Aspromonte, scoperto un deposito clandestino di armi pronte all’usoTra le pietre anonime di un muretto a secco, in un angolo remoto dell’Aspromonte, si nascondeva un arsenale pronto all’uso. Picchia padre e moglie, poi fugge sui tetti: i carabinieri lo trovano nascosto nel vano dell’ascensoreÈ accaduto a Grumo Nevano, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni, che ha aggredito moglie e padre. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La droga nell'orto, sotto terra i Carabinieri trovano 10 kg di coca; Spacciava cocaina a Bolzano, i carabinieri gli trovano in casa 50 dosi e un manganello: arrestato; Controlli antidroga fuori dalle scuole di Ostiglia: i Carabinieri trovano hashish sul bus degli studenti; Latina, si prepara uno spinello in auto, i carabinieri gli trovano 10 panetti di hashish e seimila euro: arrestato un 24 enne. Ragazzi trovano un portafoglio nel parco con contanti, bancomat e documenti, e lo consegnano ai carabinieri: restituito al proprietarioVICENZA - Non hanno esitato nemmeno un attimo i due ragazzi che si sono presentati dai carabinieri con in mano un portafoglio ritrovato nel parco. Il gesto di grande senso civico che ... ilgazzettino.it Due studenti trovano un portafoglio e lo portano ai CarabinieriEpisodio di senso civico da parte di due giovani a Vicenza, che dopo aver trovato un portafoglio con al suo interno carte di credito e documenti lo hanno ... ecovicentino.it VICENZA. TROVANO UN PORTAFOGLIO NEL PARCO, RAGAZZI LO CONSEGNANO AI CARABINIERI Una bella storia di senso civico. Due ragazzi, un 16enne con l’amico maggiorenne, hanno ritrovato a terra nel parco un portafoglio con documenti e banco - facebook.com facebook #Asti: in due immobili nella disponibilità della stessa persona, i #Carabinieri trovano armi rubate, munizioni e 22kg di cocaina per un valore di mercato di 5 milioni di euro. Un arresto carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com