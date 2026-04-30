I carabinieri incontrano l' arcivescovo Damiano visita al museo diocesano

Ieri mattina, al palazzo vescovile di Agrigento, l'arcivescovo metropolita ha ricevuto il comandante provinciale dei carabinieri e gli ufficiali del comando. Dopo l'incontro, si è svolta una visita al museo diocesano. L'incontro ha coinvolto le autorità ecclesiastiche e militari della zona. La visita al museo ha seguito il colloquio tra le parti.

Ieri mattina, al palazzo vescovile di Agrigento, l'arcivescovo metropolita Alessandro Damiano ha accolto il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei carabinieri, accompagnato dagli ufficiali del comando provinciale."L'incontro - si legge in una nota del comando dell'Arma - si è.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate L'associazione Arma Aeronautica in visita al Museo Diocesano e al Duomo di CapuaL'associazione Arma Aeronautica di Santa Maria Capua Vetere nella giornata di oggi (7 marzo) ha effettuato una visita guidata al Museo Diocesano... In nome di San Giorgio, al Museo diocesano visita alla mostra dedicata a San Prospero e caccia al tesoroGiovedì 23 aprile, alle ore 9-13, sarà possibile visitare con ingresso ridotto il Museo diocesano e la mostra San Prospero, un ponte tra due comunità...