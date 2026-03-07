L' associazione Arma Aeronautica in visita al Museo Diocesano e al Duomo di Capua

L'associazione Arma Aeronautica di Santa Maria Capua Vetere nella giornata di oggi (7 marzo) ha effettuato una visita guidata al Museo Diocesano dell'Arcidiocesi di Capua, una delle più antiche d'Italia, risalente a poco prima della metà del I secolo. Più di 40 persone tra soci e familiari hanno visitato il museo che raccoglie diverse testimonianze e manufatti attraverso i quali si ripercorrono due millenni di storia e di fede attraverso le devozioni cristiane con opere d'arte e di arredo. Nel museo sono custoditi capolavori medievali (dal IX secolo al XIII secolo), l'evangeliario di Alfano di Capua, cristalli di...